Cimitero di Montella | l' 11 settembre partono i lavori di ampliamento ed ammodernamento

L'Amministrazione comunale comunica che il prossimo lunedì 11 settembre partiranno presso ildii lavori di ampliamento ed ammodernamento, così come previsti dalla convenzione di progetto con la "diScarl". Come si ricorderà il Comune diha inteso .... L'Amministrazione comunale comunica che il prossimo lunedì 11 settembre partiranno presso ildii lavori di ampliamento ed ammodernamento, così come previsti dalla convenzione di progetto con la 'diScarl'. Come si ricorderà il Comune diha inteso ...L'Amministrazione comunale comunica che il prossimo lunedì 11 settembre partiranno presso ildii lavori di ampliamento ed ammodernamento, così come previsti dalla convenzione di progetto con la "diScarl". Come si ricorderà il Comune diha inteso ...

Ampliamento del cimitero di Montella in cantiere a costo zero Nuova Irpinia

Partiti oggi, lunedì 11 settembre, a Montella i lavori presso il cimitero. Lo comunica l’Amministrazione comunale. Il Comune di Montella ha inteso affidare in project financing i lavori di ...Lunedì 11 settembre partiranno i lavori di ampliamento ed ammodernamento al cimitero di Montella, così come previsti dalla convenzione di progetto con la "Cimitero di Montella Scarl". Il Comune di Mon ...