Cile | Provenzano Pd | ‘lezione di Allende viva e attuale’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Cinquanta anni dal golpe di Pinochet in, 50 anni dalla morte di Salvador. L’11 settembre del 1973 è una ferita ancora aperta, per una generazione che voleva un profondo cambiamento sociale attraverso la democrazia e la libertà. è una data in cui possiamo ricordare con orgoglio anche il ruolo dell’Italia. La generosità e il coraggio del nostro Paese nell’accogliere i rifugiati politici e tenere diplomaticamente testa alla dittatura. La nostra ambasciata è uno dei simboli della lotta per la democrazia in, il ministro degli Esteri di allora era Aldo Moro. Gli avvenimenti delstimolarono la riflessione della sinistra italiana, con gli articoli di Berlinguer su Rinascita. Tutte le forze dell’arco costituzionale si unirono nella solidarietà al popolo ...