Cile | l’11 settembre del Pci D’Alema | «Il golpe contro Allende ci fece cambiare strategia»

(Di lunedì 11 settembre 2023) C’è un altro 11, ben diverso da quello che ci rinvia alla tragedia delle Torri Gemelle di New York. Ma non per questo meno di questo gravido di sviluppi politici internazionali. Parliamo di quello del 1973 che portò inalla fine del governo socialcomunista di Salvadore all’instaurazione della dittatura militare guidata dal generale Augusto Pinochet. Un, quellono, che risuonò come un allarme anche in Italia, tanto da indurre l’allora capo dei comunisti Enrico Berlinguer a rivedere la sua marcia verso il potere. Non più da conquistare attraverso la vittoria elettorale delle sinistre, bensì attraverso l’in– come si disse allora – tra «le masse popolari comuniste e quelle cattoliche». Era l’avvio della stagione del «compromesso storico». Mezzo ...