Cile | il ct | «Sanchez è in perfette condizioni e può giocare»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il calciatore dell’Inter Alexisgiocherà nella partita trae Colombia in programma domani e probabilmente sarà anche titolare. Nonostante l’anemia. Lo ha annunciato il ct del, Eduardo Berizzo, in conferenza stampa. «è perfettamente in forma e può. Potrà entrare dall’inizio o per qualche minuto. Alexis è stato sottoposto ad alcuni esami che avevano come controindicazione l’attività fisica, quindi abbiamo dovuto aspettare per averlo a disposizione. Gli esami sono stati svolti ed è in. Adesso è un’opzione, è un calciatore importante per le sue qualità in attacco, è un top player per noi. L’anemia non è un problema. Arturo Vidal e Alexisinfluenzano l’umore della squadra. La loro presenza è ...

... per l'attaccante dell'Inter si parlava di anemia , vista anche l'assenza di chiarimenti dallo staff medico delè dunque recuperato in vista del derby di sabato contro il Milan.Le condizioni di Alexissembrano essere un po' più preoccupanti del previsto. Il giocatore dell'Inter ha deciso di rispondere alla convocazione delnonostante uno stato di salute non perfetto e nonostante il ...Condividi su: In questi ultimi giorni l'attaccante dell'Inter, Alexis, nel ritiro del, ha accusato ancora problemi di leggera anemia, con il giocatore che non ha preso parte alla trasferta persa per 3 - 1 in Uruguay per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 , ...

Inter, il ct del Cile: 'Sanchez in perfette condizioni, può giocare'. Recuperato per il derby Calciomercato.com

Infortunio Sanchez - Direttamente dal Cile arrivano novità sulle condizioni di Alexis Sanchez: ecco come sta e la possibile gestione nel Derby ...Eduardo Berizzo, ct del Cile, alla vigilia della partita contro la Colombia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha annunciato in conferenza stampa la piena disponibilità di Alexis Sanchez, a ...