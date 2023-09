Cile | 50 anni fa il golpe di Pinochet | paese diviso sulla memoria

(Di lunedì 11 settembre 2023) Autorità esortano cittadini a rimanere a casa durante la cerimonia Cinquant’fa ilmilitare inguidato dal generale Augustosegnò la storia in un altro fatidico 11 settembre. Oggi il presidenteno Gabriel Boric, il primo nato dopo il colpo di Stato e il più a sinistra dal ritorno della democrazia, ricorderà l’versario in una cerimonia solenne, assieme ai colleghi di Argentina, Colombia, Messico e Uruguay. Ma se la democrazia inè ormai una realtà consolidata, ilsi divide ancora. E di 1400 “desaparecidos” deglidella dittatura non sono mai stati ritrovati i corpi. Boric ha promesso un “piano nazionale di ricerca” per arrivare alla verità ...

