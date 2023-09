Cile | 50 anni fa il golpe di Pinochet | paese diviso sulla memoria

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) - Cinquant'fa ilmilitare inguidato dal generale Augustosegnò la storia in un altro fatidico 11 settembre. Oggi il presidenteno Gabriel Boric, il primo nato dopo il colpo di Stato e il più a sinistra dal ritorno della democrazia, ricorderà l'versario in una cerimonia solenne, assieme ai colleghi di Argentina, Colombia, Messico e Uruguay. Ma se la democrazia inè ormai una realtà consolidata, ilsi divide ancora. E di 1400 "desaparecidos" deglidella dittatura non sono mai stati ritrovati i corpi. Boric ha promesso un "piano nazionale di ricerca" per arrivare alla verità sugli scomparsi. Il 7 settembre ha riunito i suoi ...

Allende era impegnato da quasi tre anni nel tentativo di trasformare il Cile, organicamente e pacificamente, in una democrazia socialista. Il golpe mise bruscamente fine all'esperimento, impedendo al ...Roma, 11 set. " "L'esperienza di Salvador Allende ha rappresentato una vera e propria rivoluzione: in pochi anni aveva dimostrato che un governo socialista e democraticamente eletto era possibile. Aveva dimostrato che si poteva mettere in discussione un sistema di potere grazie al sostegno delle masse ...

