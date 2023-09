Cicloturismo e Trasimeno | con L’Asd Francesco nei Sentieri tra passato | presente e futuro

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 11 settembre 2023) Studiosi e illustri residenti nel convegno promosso dall’associazione nell’ambito della mostra ‘e bici’ a Perugia C’è tempo fino a venerdì 15 settembre per visitare la mostra fotografica e documentale ‘e bici’ nella sala espositiva dell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia in via Oberdan a Perugia, promossa dalneie a ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e 16.30 alle 20. Nell’ambito di questa mostra, sabato 9 settembre, l’associazione che è impegnata più in generale nella promozione delin Umbria ha organizzato il convegno ‘Ilnegli occhi di passanti e residenti. Storia e memorie dei secoli XVIII, XIX e XX’. A portare i saluti, per il Comune di Perugia, sono stati ...