Ciclismo e protagonisti d’oggi visti da Mauro Gianetti | “Una generazione di campioni capaci di imprese eccezionali”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo Giro d’Italia e Tour de France, dopo i mondiali e con la Vuelta spagnola in corso (si concluderà il 17 settembre), ilsi avvia ai titoli di coda. Qui, in calendario di prossimità, verso la chiusura di stagione spiccano Coppa Agostoni, Trofeo Baracchi, Coppa Bernocchi, Tre Valli Varesine, Giro di Lombardia. Si tirano le somme,e classifiche alla mano si danno le pagelle, si guarda già al futuro e peraltro la stagione agonistica abbraccia ormai tutto l’anno. Ma come e quanto è cambiato e sta cambiando il“globale”? Ai tempi c’era Eddy Merckx: l’avevano ribattezzato l’”ammazzacorse” e “il dittatore”. Suo principale e plurivincente competitor, Felice Gimondi. Poi vennero i Moser, Saronni, Pantani, Savoldelli… Oggi c’è Jonas Vingegaard: un extraterrestre quello “planato” al Tour de ...