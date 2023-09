Christian De Sica | la figlia Maria Rosa De Sica si è sposata | guarda le nozze

De, 72 anni , ha avuto Maria Rosa Dee il fratello Brando da Silvia Verdone, sua moglie dal 1980 e sorella di Carlo Verdone. Il popolare attore sui social ha postato il video della ...Tutto come anticipato da l' Eco online : Maria Rosa, figlia del celebre registaDe, ha sposato ieri " domenica 10 settembre " il compagno Francesco, originario di Isernia. La location prescelta quella della Madonna in Saletta immersa nel verde dell'alto Molise, nel ...Castel di Sangro. Maria Rosa De, figlia die nipote di Carlo Verdone, ha scelto l'Abruzzo per il suo ricevimento di matrimonio con l'architetto Francesco Valentini.

Christian De Sica, la figlia Maria Rosa si è sposata: al matrimonio tanti vip, da Verdone alla Ferilli. La ded ilmessaggero.it

Christian De Sica ha accompagnato sua figlia Maria Rosa De Sica all’altare per le nozze con Francesco Valentini. Il matrimonio è stato celebrato nel Santuario della Madonna in Saletta a Castel del Giu ...Tutto come anticipato da l’Eco online: Maria Rosa, figlia del celebre regista Christian De Sica, ha sposato ieri – domenica 10 settembre – il compagno Francesco, originario di Isernia. La location ...