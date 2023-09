Christian De Sica accompagna all’altare sua figlia Maria Rosa VIDEO

Castel di Sangro. Maria Rosa De, figlia die nipote di Carlo Verdone, ha scelto l'Abruzzo per il suo ricevimento di matrimonio con l'architetto Francesco Valentini.Isernia -Deè un papà e un nonno amorevole. Oggi, infatti, lo showman regista e sceneggiatore ha condiviso sui social alcuni momenti del matrimonio della figlia Maria Rosa Deche è ...Domenica, 10 settembre, è stata una giornata molto speciale perDe: sua figlia, Maria Rosa , è ufficialmente convolata a nozze con il compagno Francesco . Solamente lo scorso febbraio, la coppia ha avuto la loro prima bambina, Bianca . Adesso, a ...

Christian De Sica, la figlia Maria Rosa si è sposata: al matrimonio tanti vip, da Verdone alla Ferilli. La ded ilmessaggero.it

Castel di Sangro. Maria Rosa De Sica, figlia di Christian e nipote di Carlo Verdone, ha scelto l'Abruzzo per il ...L’amore è fiorito come un giardino in piena primavera, illuminando il cuore di Christian De Sica in questa dolce domenica, il 10 settembre. Una giornata che ha segnato un capitolo speciale nella vita ...