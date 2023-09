Chris Evans ha sposato Alba Baptista in gran segreto e circondato dagli altri Avengers

(Di lunedì 11 settembre 2023) La star di Captain America,hala fidanzataa Boston con una cerimonia intima in una residenza privata a cui hanno partecipato anche Robert Downey Jr. eVendicatori.non è più l'unico Avenger rimasto single e disponibile sul mercato. La star interprete di Captain America si è sposata con la fidanzatacon una cerimonia intima e riservata a Boston nel Massachusetts lo scorso 9 settembre. Tutti i partecipanti hanno dovuto imbustare il proprio smartphone e sono stati fatti firmare degli accordi di riservatezza affinché nessuno racconti dettagli ella cerimonia. Il matrimonio Captain America, 42 anni, si ècon la fidanzata e attrice ...

Insieme hanno ammirato l'aurora boreale, tra le tenerezze hanno festeggiato San Valentino, e lo scorso sabato, 42 anni, e Alba Baptista , 26 anni, hanno celebrato un matrimonio intimo con una cerimonia privata nella casa di Cape Cod, in Massachussets, circondati da parenti e amici. Alle nozze ...L'eterno scapolo d'America ha appeso l'anello al chiodo., 42 anni, mitico Captain American della Marvel, ha sposato Alba Baptista , 26 anni, nella sua casa di Boston, Massachusetts. Un'unione per pochissimi intimi, andata in scena nella tenuta ...È ufficiale:ha sposato l'attrice portoghese Alba Baptista . 42 anni lui, 26 lei, i due si frequentano dal gennaio 2022 e nel settembre dello stesso anno avevano annunciato la loro intenzione di ...

