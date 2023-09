(Di lunedì 11 settembre 2023) . Matrimonio in segreto per Captain America, con tutti gli Avengers invitati al matrimonio. Tvserial.it.

Fiori d'arancio pere Alba Baptista . La coppia ha pronunciato il fatidico sì all'altare e, per il lieto evento, l'attore avrebbe coinvolto anche altre stelle dell'universo Marvel tra gli invitati al ...non è più l'unico Avenger rimasto single e disponibile sul mercato. La star interprete di Captain America si è sposata con la fidanzata Alba Baptista con una cerimonia intima e riservata a ...Insieme hanno ammirato l'aurora boreale, tra le tenerezze hanno festeggiato San Valentino, e lo scorso sabato, 42 anni, e Alba Baptista , 26 anni, hanno celebrato un matrimonio intimo con una cerimonia privata nella casa di Cape Cod, in Massachussets, circondati da parenti e amici. Alle nozze ...

Chris Evans e Alba Baptista si sono sposati in gran segreto La Gazzetta dello Sport

Chris Evans e Alba Baptista si sono sposati. Matrimonio in segreto per Captain America, con tutti gli Avengers invitati al matrimonio.Chris Evans, nota star dell'universo Marvel con il personaggio di Captain America, si è sposato con Alba Baptista, in segreto, a Boston.