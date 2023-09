Chi sono i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia

Leggi su leurispes

(Di lunedì 11 settembre 2023) Secondo i più recenti dati del Ministero degli interni, innel 2023 finorasbarcati sulle nostre coste 115.298 migranti, la maggioranza dei quali proveniente da Guinea, Costa D’Avorio, Tunisia, Egitto e Bangladesh. Di questi, 11.630MSNA (non), ovveroche non hanno nessun adulto che si prenda cura di loro. Un numero importante, che può considerarsi in crescita se rapportato ai dati dell’anno scorso, sia come numero di migranti sbarcati che di MSNA. In tutto il 2022, il Ministero dell’Interno ha registrato 62.256 migranti sbarcati in, con una quota di 14.044non. Ad oggi, siamo già quasi al doppio degli arrivi ...