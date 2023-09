Chi è Paolo Galimberti | il compagno di Alfonso Signorini

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 settembre 2023)nato il 7 luglio 1968 a Giussano è un politico conosciuto per essere ildi. I due infatti, vivono una lunga relazione dal 2004, che si era interrotta nel 2022, ma oggi sono tornati insieme e chissà, potrebbero pensare ad un matrimonio. Nel corso degli anniè stato tesoriere di Forza Italia e Senatore con Il popolo delle Libertà. Non è sposato e non ha figli. A settembre 2022 lo stessodurante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva dichiarato che il rapporto era arrivato ad un termine naturale con il cambiamento dei sentimenti provati uno per l’altro. “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è ...