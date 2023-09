Chi è Grecia Colmenares del GF 2023 | età | altezza | peso | mariti e figlio | origini

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023)tra gli anni ’80 e ’90 ha stregato il Sudamerica e l’Italia con la sua presenza costante nel piccolo schermo e oggi è una concorrente del Grande Fratello. Inizialmente partecipò con semplici comparse, piccole parti e ruoli minori tra il 1976 e il 1980, periodo della sua adolescenza, a telenovelas con protagoniste altre attrici. Nel 1981, arriva la sua prima grande occasione, ovvero quella di interpretare il suo primo ruolo da protagonista assoluta in una telenovela: Rosalinda, con Carlos Olivier. Da qui in poi tutti i suoi lavori iniziano ad arrivare anche in Italia, diventando il volto di culto di una delle reti Mediaset: Rete 4. Indimenticabile il personaggio che l’ha lanciata nel mondo delle telenovela: Topazio, nell’omonima soap andata in onda dal 1984. Dopo il grande successo si trasferisce in Argentina, ...