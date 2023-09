Chi è Beatrice Luzzi del GF 2023 | età | altezza | peso | marito | figli | lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023)è una attrice, sceneggiatrice e regista italiana ed è conosciuta soprattutto per aver vestito i panni della perfida Eva Bonelli (e la travagliata storia d’amore con Alfio Gherardi) nella soap opera di Canale 5 Vivere. È laureata in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, ha studiato due anni a Bruxelles per poi lavorare nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. Nel corso della sua carrieraha recitato in tantissime fiction italiane, tra queste ricordiamo “Il maresciallo Rocca 4”, “Don Matteo 4”, “Provaci ancora prof 3”, “I Cesaroni”, “L’allieva”, “Solo per amore”, “Sospetti 3”, Giorni da leone 1 e 2” e “Un posto al Sole”.può contare anche una parte in Travolti al destino, il rifacimento del film ...