Chi è Beatrice Luzzi | carriera | figli e marito

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 settembre 2023)è un’attrice, regista e blogger italiana di grande talento. Lasi è diplomata al Liceo Terenzio Mamiani di Roma e in seguito si è laureata con lode in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma. L’attrice è nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Eva Bonelli nella famosa soap opera Vivere, in onda su Canale 5, che le ha donato una grande popolarità e il consenso immediato del pubblico. Ha partecipato anche ad altre fiction e serie tv, ma anche a diverse pellicole al cinema. L’abbiamo vista in Don Matteo 4,Sospetti 3, Call center, Giorni da Leone 2, Provaci ancora prof 3, Medici Miei, Tutti per Bruno, I Cesaroni, Rex 5, L’allieva, Solo per amore, Un posto al sole e tante altre. Grazie al suo grande talento, alla sua passione per la recitazione, e alla sua grande bellezza, è riuscita a conquistare il ...