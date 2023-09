Chi è Alessandro Tersigni | il Vittorio Conti del Paradiso delle Signore

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 11 settembre 2023)è un attore italiano nato a Roma l’11 ottobre 1979. La sua carriera artistica ha inizio dopo aver ottenuto grande notorietà partecipando alla settima edizione del reality show “Grande Fratello” su Canale Cinque, dove ha raggiunto il secondo posto. Successivamente, ha intrapreso gli studi di recitazione presso il Corso Accademico Biennale presso FMP – Freemistakeproject, diretto da Francesca Viscardi Leonetti. CLICCA QUI per tutte le ultime sul! Una carriera cominciata quasi per caso, ma esplosa in breve tempo La sua prima esperienza teatrale avviene nel 2008, quando debutta nel musical “Maria di Nazareth, una storia chenua,” presso il Teatro Tenda di Cinecittà, nel ruolo di Gesù. Nel 2009, fa il suo esordio al cinema ...