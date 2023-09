Chemical Brothers | il nuovo album per perdersi nelle onde della dance music

La carriera Isono Tom Rowlands ed Ed Simons. Pluripremiato e pluricertificato duo tra i più influenti di tutti i tempi, nell'arco di tre decenni e con i loro acclamatissimi album, ...'For That Beautiful Feeling' è l'album numero dieci per i The. Un traguardo per Ed Simons e Tom Rowlands, i due fratelli chemicali, ma anche un nuovo punto di partenza per la loro concezione musicale. Registrato nello studio della band vicino ...Old style forever! The- Voto 7,30 - Ispaziano anche in altre dimensioni e mondi sonori e lo fanno nel miglior modo possibile! Nightmares On Wax - Voto 7,25 - Un viaggio ...

I Chemical Brothers, duo tra i più acclamati e innovativi al mondo, hanno pubblicato il loro decimo album di studio: "For That Beautiful Feeling".Il decimo album del duo inglese, impreziosito dalle voci di Beck e Halo Maud, è uno dei loro lavori più riusciti degli ultimi anni, grazie alla ricchezza di stili e di atmosfere ...