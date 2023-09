Charlène di Monaco è tornata sempre al fianco di Alberto

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dall’evento benefico in cui si è cimentata sul green alla partita del Mondiale del suo Sudafrica, passando per il tenero appuntamento royal di fine estate nei giardini di Monte Carlo: la principessa sembra essersi messa alle spalle i recenti problemi e - insieme al marito - èprotagonista della vita pubblica

Segnali di divorzio tra Charlene e Alberto diDopo che Charl ne non ha potuto prendere il volo di ritorno perper motivi di salute durante il suo ultimo viaggio in Sudafrica, sembra che sia giunto il momento per la principessa di tornare nel suo Paese d'origine. Il legame di Charl ne con il suo Paese d'...è sempre il mio fianco". Parola del principe Alberto diche, in un'intervista al Corriere , si dice stanco delle voci che vorrebbero la moglieWittstock sempre più lontana da ...