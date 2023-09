Cessione Juventus | arriva il comunicato inatteso | “Il club ”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo la clamorosa indiscrezione rimbalzata nella notte secondo la quale ilbianconero sarebbe stato messo in vendita èto ildella società Momento di pausa per i campionati europei per la sosta delle nazionali. Tutti i topsono al lavoro con gran parte degli elementi della rosa assenti ma stanno comunque preparando Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Intonazione positiva per FC (+0,32% a 0,316 euro). L'azionista di riferimento EXOR ha smentito le indiscrezioni relative a una possibile vendita del controllo del club bianconero. 'Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla vendita della Juventus sono destituite di ogni fondamento'. Fonte ANSA.

Exor potrebbe vendere la Juventus. E’ questa l’indiscrezione lanciata da Il Giornale, secondo cui il club bianconero avrebbe perdite non più sostenibili per la holding della famiglia Agnelli-Elkann, t ...I conti in rosso, riportano alcune testate, avrebbero convinto Exor a mettere in vendita la squadra della famiglia Agnelli: "Ipotesi senza fondamento".