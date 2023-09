Cesare Buonamici e il tumore al seno | lacrime durante l’intervista a Verissimo

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 settembre 2023) In un’intervista emozionante a, Cesaracondivide il suo coraggioso percorso di lotta contro ilal, trae pianto, ispirando il pubblico alla prevenzione e alla resilienza Cesarae Alfonso Signorini in studio, la giornalista inun’intervista a Silvia Toffanin su: una storia di coraggio e resilienza di fronte alal. Nel salotto di, in vista del debutto della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda a partire dal 11 settembre, Cesarae Alfonso Signorini si sono seduti con Silvia Toffanin per un’intervista emozionante e ...