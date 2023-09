Cesara Buonamici e la malattia all’occhio | che cosa ha la giornalista? Ecco la verità

... opinionista e inviata Alla guida del programma, per la quinta volta consecutiva, troviamo Alfonso Signorini , che ha deciso di farsi affiancare quest'anno da. È la prima volta che ...Chi è il marito di: tutto su Joshua Kalmane il marito Joshua Kalman: 'Mi ha resa una donna migliore' Scopriamo insieme chi è il marito di, la giornalista che da ...La puntata di stasera sarà sicuramente seguitissima perché c'è molta curiosità anche per l'arrivo di: opinionista unica del reality, volto per antonomasia del Tg5. Il montepremi per ...

Alfonso Signorini – Cesara Buonamici Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sono previsti delle strisce quotidiane: alle 13.00 su Italia 1 e alle 16.10 su Canale 5. Inoltre, sempre dal lunedì al venerdì, ...La prossima opinionista del Grande Fratello Vip è stata ospite a Verissimo, dove ha raccontato la propria esperienza con la malattia.