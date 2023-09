(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI c siglieri di opposizione di Palazzo di cittàno incomunale ildell’affidamento della gestione delper l’ai privati ( LEGGI QUI). Di seguito la mozione firmata dai consiglieri Pd Nicola Giordano, Luca Cipriano, Marietta Giordano, Ettore lacovacci, Franco Russo, poi da Francesco landolo Alessandra lannuzzi, Amalio Santoro, Dino Preziosi e Nando Picariello “Nel corso della riunione presieduta dal Prefetto Paola Spena in ordine allo stato di avanzamento delle attività finalizzate all’avwio delper l’il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ed il Direttore Generale del’ASL, Mario Ferrante, nell’ottica della leale collaborazione interistituzionale, finalizzato al superiore bene della collettività ...

La Fondazione Mente ha come primo obiettivo la realizzazione di unterapeutico - ludico - sportivo per bambini e ragazzi con problema del neurosviluppo, con particolare attenzione all'...E suldi Valle e l'affidamento della gestione ai privati il primo cittadino non cambia idea. 'L'opposizione Mi fa tenerezza. Mi hanno anche in seguito solo diretto. Ricordo quando ......sindrome di Down e l', erano seguiti da Emma Andales e Helen Nelmida'. Ogni pomeriggio, i membri dello staff si recavano a casa dei bambini fisicamente impossibilitati a frequentare il...

Centro autismo, l'opposizione porta il caso in Consiglio anteprima24.it

Fondazione Sozzani presenta la mostra Io sono te nata dall’omonima campagna lanciata da Fondazione Mente. La Fondazione Mente ha come primo obiettivo la realizzazione di un centro ...Giaroli ripercorre poi gli ultimi 20 anni di carriera: "Ho fondato la mia clinica nel 2004, ora siamo un team di 40 persone: è il più grande centro privato di neurosviluppo del Regno Unito. Ci ...