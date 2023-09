C’è una voragine nera nella memoria italiana | il lager fascista di Rab È tempo di chiedere scusa

(Di lunedì 11 settembre 2023) Sabato 9 settembre ero con altri dirigenti dell’Anpi su di una ridente isola della costiera croata, grande poco più di un terzo dell’isola d’Elba e riscaldata da un sole ancora estivo. Quell’isola si chiama Rab, in italiano Arbe. In una località di Rab – Kampor – entrò in funzione nel 1942 un campo di concentramento creato dalla II Armata, ai tempi dell’occupazione della ex Jugoslavia che si avviò il 6 aprile 1941 attraverso l’intervento combinato dell’esercito italiano, di quello tedesco e di quello ungherese. Il campo di concentramento ospitò un numero imprecisato di persone, prevalentemente slovene, da 10 a 15mila internati di cui circa 2.000 donne e circa 1.000 bambini. Le condizioni di internamento – percosse, punizioni, malattie, fame – furono tali da determinare la morte di circa 1.500 deportati, forse molti di più. A proposito di Kampor, il ...

Tra i quattro, c'è anche lo zio materno della piccola, Abel Argenis Alvarez Vasquez, finito in carcere il mese scorso perserie di presunte estorsioni e per il tentato omicidio di un altro ...Preoccupazione per la famiglia italiana a Tiz'nTest C'è ancora preoccupazione perfamiglia italiana bloccata in montagna sul Tiz'n Test , l'ambasciata italiana in Marocco ha assicurato che il ...Ecco tutti i ct azzurri e qualche curiosità Il primo, ma appunto incommissione, è stato Umberto Meazza . Vittorio Pozzo è stato il più longevo e il più vincente. Per lui tre nomine: 3 gare tra ...