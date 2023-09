Caterina Balivo | “La Volta Buona | il mio salotto all’insegna della gentilezza”

(Di lunedì 11 settembre 2023)torna lunedì 11 settembre su Rai Uno con il nuovodel pomeriggio, La, un ritorno piuttosto atteso visto che va a sostituire un addio eccellente, quello di Serena Bortone che con il suo talk postprandiale aveva raggiunto un ottimo risultato in termini di ascolto.è quindi chiamata di nuovo nel ruolo di padrona di casa del pomeriggio, dopo un esilio che l’ha vista impegnata nel quiz Lingo su La7 e in altri progetti come il podcast Choramedia Ricomincio dal no. Il legame con la Rai però lo racconta come speciale: “Il mio primo ricordo legato alla Rai è quello di bambina attaccata alla mamma mentre cucinava con il televisore acceso dove c’era Raffaella Carrà o Loretta Goggi a fare ...

, passione moda: dagli abiti alle cinture purché siano di lusso, oltre ad essere conduttrice di programmi di successo - sia in prima serata che nelle fasce pomeridiane - ...Lunedì scorsoè tornata su Rai Uno alla guida della nuova trasmissione del primo pomeriggio intitolata La volta buona. E in ogni puntata ha il piacere di fare una chiacchierata con più ospiti. Oggi, ...Tags: gossip katemoss katemossieri katemossora katemossrughe moss Articolo precedente ''Mio padre voleva che rimanessi a Napoli'':spiega come ha fatto a trasferirsi a RomaLa conduttrice racconta tutto nel programma Radio 2 Social Club La 43enne voleva affrancarsi dalla famiglia e andare a studiare lontano dalla città natalesi lascia intervistare da Luca Barbarossa e Andrea Perroni nel programma Radio 2 Social Club. La 43enne, appena tornata in tv, su Rai Uno, con La Volta Buona , spiega come ha fatto a ...

Caterina Balivo, La Volta Buona non è questa Fanpage.it

La volta buona: il ritorno in Rai di Caterina Balivo, tra cavalli di battaglia e qualche difetto da correggere Vanity Fair Italia

Ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, Francesco Facchinetti ha raccontato di quella volta in cui ha rischiato l’arresto ed è stato ...La conduttrice sta rispolverando la passione giovanile dei tempi in cui era una modella e regala tanti consigli di stile ai suoi fan ...Non si è risparmiato oggi Francesco Facchinetti a "La volta buona". Il manager dello spettacolo si è messo in gioco nell'intervista di Caterina Balivo, raccontando un aneddoto di qualche anno fa che ...