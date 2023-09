Caterina Balivo e l’affondo a Lorella Cuccarini «Questione di stile che non ha»

Leggi su donnapop

(Di lunedì 11 settembre 2023)sta per fare il suo ritorno nel pomeriggio di Rai 1 e non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe contro. La conduttrice è nota per lanciare frecciatine con un certa freddezza a una buona quantità di ”rancore” celato da disinteresse. Dopo tre anni dalla fine dell’esperienza con Vieni da...