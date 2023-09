Caterina Balivo da oggi su Rai1 con La volta buona | gli ospiti delle prime puntate

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 settembre 2023) Al viasualle 14:00 La, il nuovo talk pomeridiano condotto da: ecco glitorna nel pomeriggio didopo 3 anni di assenza (fu lei stessa a chiedere una pausa nel 2020). Lo fa da, lunedì 11 settembre, dalle 14:00 alle 16:00, con La, un programma di infotainment che si sfoglia come un magazine, in onda dal lunedì al venerdì. GliDue ore di diretta in cuiporterà i telespettatori ...