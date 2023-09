Catastrofe in Libia | la tempesta Daniel devasta la costa orientale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Derna, città delladella, è stata colpita da unadi proporzioni storiche. Laha scaricato una quantità d’acqua mai registrata in quarant’anni di rilevazioni dal centro meteo nazionale, causandozioni in tutta l’area. Il canale che attraversa la città non ha potuto contenere l’impetuosa piena, che in alcune aree ha superato i tre metri. Fonti locali riferiscono che circa trentatré milioni di metri cubi d’acqua hanno travolto tre ponti, demolendo interi edifici, incluso una moschea, e causando frane lungo le colline cirnti. Il bilancio delle vittime è pesante e potrebbe peggiorare: il Primo Ministro libico della Cirenaica, Osama Hammad, teme che possano essere oltre duemila morti, con ...

...forniscono assistenza alle imbarcazioni in difficoltà provenienti soprattutto da Tunisia e. ...Mediterraneo centrale e attirare l'attenzione sulla sorte delle persone in fuga e sulla..."La regione orientale dellaha affrontato un uragano senza precedenti che ha provocato danni in diverse città" Lachiede aiuto con urgenza all'Italia e ad altri paesi dopo ''la'' a Derna provocata dal passaggio della tempesta Daniel che avrebbe provocato duemila morti. Hisham Abu Shkewat, ...Una vera e propriaè stata provocata in questi ultimi giorni dal ciclone Daniel in. L'intensa depressione, dopo aver stazionato per giorni nel Mar Ionio portando precipitazioni torrenziali in Grecia e ...

Catastrofe in Libia: almeno 2 mila morti per le inondazioni per colpa ... Open

Un'ecatombe senza precedenti. Le violente inondazioni provocate dalle piogge torrenziali, innescate dal passaggio dell'uragano Daniel, non hanno dato tregua alla Libia ...'La regione orientale della Libia ha affrontato un uragano senza precedenti che ha provocato danni in diverse città' ...