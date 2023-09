Catastrofe in Libia | il medicane Daniel «ha fatto almeno 2 mila morti per le inondazioni» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il primo ministro del governo della Cirenaica, sostenuto dal parlamento libico di Bengasi, ha affermato che sono «2.000 le persone rimaste uccise dallea Derna e che migliaia risultano scomparse» in seguito all’uragano. Lo riferiscono i media libici. Interi quartieri di Derna sono scomparsi e i «loro abitanti sono in mare». Da domenica, laorientale e la zona del Gebel el-Achdar, la cosiddetta Montagna Verde, sono state teatro di massiccea causa della tempesta. Il governo di unità nazionale e quello nominato dal parlamento hanno annunciato tre giorni di lutto per le vittime. Tra i dispersi ci sono sette membri dell’Esercito nazionale libico (LNA), come dichiarato dal suo portavoce, Ahmad Mismari. L’LNA è guidato da Khalifa Haftar e controlla la parte ...