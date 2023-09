Catanzaro | paura per una 15enne | rapita e ritrovata dopo poche ore

Ritrovata in campagna Subito allertate, le forze dell'ordine si sono messe sulle tracce dei rapitori. In apprensione la famiglia della ragazzina. Suo padre ha riferito ai poliziotti che sullo ...Ascoltare le parole del procurato diNicola Gratteri in merito a questo efferato ed ... Uomini che con la violenza e laverso i più deboli conquistano il controllo di territori interi ...Ilci ha messo almeno tre anni per vincere. Non pensate che lo dica perché voglio mettere ... Non hodi nessuno, ma so cosa serve ora alla mia squadra: serve tempo, non ce lo darà ...

Catanzaro, 15enne rapita e ritrovata dopo poche ore TGCOM

E’ troppo presto per parlare di sogno, ma quella posizione lì fa un certo effetto alla Catanzaro calcistica, prima dopo quattro giornate di Serie B. E il calendario mette di fronte già uno scontro da ...Serata di apprensione per la sorte di una minore che a bordo della sua micro-car sarebbe stata affiancata, in zona motorizzazione, da un’auto, una utilitaria di colore bianco, con a bordo delle person ...