Casini | «Sui diritti 2024 29 | prosegue la trattativa privata C’è tempo fino a metà ottobre»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la fine dell’Assemblea di oggi a Milano. «Come da comunicato abbiamo disposto l’avvio di alcune importanti trattative per iinternazionali che per le licenze dati e betting, siamo soddisfatti. Sui/2029, si stando sulla. Sono arrivate offerte, le squadre stanno valutando, c’è». Derby biglietto da visita per il calcio italiano? «Lo è sempre, è una della partite più attese al mondo e speriamo sia una bella partita come solitamente è». Sull’Italia di Spalletti, impegnata domani contro l’Ucraina: «E’ una gara importante e noi facciamo ...