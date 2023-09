Casertana | arrivati in città tre nuovi acquisti | due novità anche nello staff societario

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSonoin giornata e hanno conosciuto i futuri compagni e tecnici, nonchè il presidente D’Agostino: Curcio, Proietti e Montalto si sono presentati al ‘Pinto’ per il primo allenamento con la maglia rossoblu. Tre innesti che, per motivi diversi, hanno infiammato la piazza.a livello, la compagineva verso una organizzazione più da team professionistico: grazie all’accordo con la Gabetti Sport, collaboreranno il direttore generale Vittorio Cozzella, dirigente di comprovata esperienza, e del direttore organizzativo Antonio De Luca, specializzato in management dello sport. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...più di tempo perché magari sononel corso dell'ultima settimana di agosto'. In giornata sono state ufficializzate due novità: il rinnovo di capitan Tito e la partenza di Aya alla. ...... da Caccavallo, anche lui ex Gelbison in cerca di rilancio, al ritorno di Liurni dalla. ...contare anche su under di categoria superiore come il portiere Fantoni e il difensore Crasta...Nelle ultime 24 ore sonoalla corte di mister Nesta tre centrocampisti, Da Riva dell'... L'ex portiere granata Venturi si è invece accasato alla. Leggi e guarda anche

Casertana, arrivati in città tre nuovi acquisti: due novità anche nello ... anteprima24.it

Si è svolta stamattina (11 settembre) la visita presso la Caserma “Magrone”, sede della Scuola di Commissariato di Maddaloni, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ...Nuovi arrivi anche nell’organico dirigenziale e il nuovo direttore generale dei rossoblu è Vittorio Cozzella. La Casertana sta diventando praticamente una colonia di ex della Ternana. E dopo tanti cal ...