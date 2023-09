Carta “Dedicata a te” | quando sarà ricaricata la card?

(Di lunedì 11 settembre 2023)a te”, via alla nuova tornata: eccola. Facciamo chiarezza. Con il messaggio n. 3005 Inps ha comunicato ufficialmente che laa te”disponibile per altri nuovi beneficiari a partire dal giorno 7 settembre. Dopo l’aggiornamento delle liste e la pubblicazione delle nuove graduatorie dei beneficiari, rimangono oltre 5.500da assegnare e da distribuire a tutti coloro che non avevano avuto l’opportunità di ottenerle a luglio. Per ottenere laa te” non è necessario presentare alcuna istanza, ma viene distribuita in automatico a tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti. Gli assegnatari ...

Carta Dedicata a te, in arrivo una nuova ricarica Quando, importi e ... Money.it

Social card, il governo ci riprova: in arrivo un sostegno per fare benzina (in alternativa al taglio delle accise).Carta Dedicata a te, la legge fissa i termini per una nuova ricarica che tuttavia ci sarà a una sola condizione (e non per tutti i beneficiari).