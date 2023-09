Carriere alias nelle scuole | il presidio davanti alla Regione Lombardia | “I nostri figli sono molto coraggiosi | vanno aiutati e non ostacolati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Stanno giocando con le vite delle persone. Iche aderisconocarrierae noi dovremmo aiutarli, non mettergli i bastoni tra le ruote”. È questo il grido delle centinaia di persone che lunedì pomeriggio siradunate di fronte aper dire no agli attacchi contro leportati avanti da alcuni consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. “Vorrei che ci ascoltassero prima di scrivere certe mozioni” racconta Anna Maria Fisichella, vice presidente Agedo Milano e genitore di un ragazzo che ha aderitocarrieranel suo liceo. “Pensate a che significava per lui quando un ...