Caro libri | spesa di 2 300 euro a famiglia per l’intero ciclo scolastico Indagine Adoc-Eures

(Di lunedì 11 settembre 2023) A pochi giorni dall’inizio delle scuole, le famiglie italiane spenderanno 1,45 miliardi diper l’acquisto deiscolastici per i 4.313.300 studenti iscritti alle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado. Laper iscolastici rappresenta un carico che grava in misura rilevante sulle famiglie italiane che, nel mese di settembre, arriva ad assorbire circa un terzo della retribuzione di un lavoratore medio. In particolare, per l’acquisto deidel primo anno, laper un figlio è di 322per le scuole medie e a 501per le scuole superiori di secondo grado. È quanto emerge da un’realizzata daedin tre grandi aree metropolitane del Nord, ...

... il ritorno in classe degli studenti è aprezzo per le famiglie italiane alle prese con un'altra stangata, oltre al- benzina e- spesa, quella legata all'acquisto die materiale ...... quindi tra martedì 12 e venerdì 15 settembre, davanti a diversi licei e istituti superiori della Capitale è probabile che ci saranno sit - in e iniziative contro il. L'impennata dei costi ...

Il 13 settembre suonerà la prima campanella anche in Sicilia. Tuttavia alla vigilia di questo nuovo anno scolastico i sindacati della scuola elencano i problemi che si dovranno affrontare.Usati, rimborsati o prestati. Sono diverse le soluzioni per arginare il peso economico dei libri di testo che hanno subito un aumento di prezzo legato al costo della carta. Le conoscono bene ...