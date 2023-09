Caro carburanti - Continua la corsa dei prezzi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ladeideiè ormai senza freni. "Nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina oltre i mille dollari la tonnellata, come un mese fa, mentre il Brent torna sopra i 90 dollari al barile", scrive Staffetta Quotidiana nelle sue rilevazioni giornaliere. "Ideisalgono ancora con forza, in particolare per quanto riguarda il gasolio. La media nazionale deidella benzina in self-service supera quota 1,97 euro/litro, quella del gasolio va verso 1,89 euro/litro, a poco più di tre centesimi dal picco del 2023 toccato il 30 gennaio a 1,92 euro/litro". Staffetta torna sul possibile taglio alle accise: "Le condizioni stabilite dal Decreto Trasparenza di inizio anno per far scattare l'accisa mobile ancora non si sono verificate. ...