Carcere | Ciani Demos | ' un altro suicidio | fermiamo la strage'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set (Adnkronos) - “Ieri un nuovonelromano di Regina Coeli, un ragazzo italiano di 21 anni inper furto. Mentre si parla di blitz e nuove norme punitive, insi continua a morire e nessuno lavora per farne quello che la nostra Costituzione dice che debba essere: ‘Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato'". Così il deputato romano e capogruppo diin assemblea capitolina Paolocommenta la notizia di un nuovoin. “Se il 70% dei detenuti è recidivo, quale è oggi il senso della detenzione? Se tanti si trovano inper motivi sociali oltre che penali (è il caso del giovane che era ...

