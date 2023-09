Carburanti | i prezzi corrono | benzina self a 2 euro al litro

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il caro carburante non si ferma: la corsa die diesel continua, spinta dalle quotazioni dei prodotti raffinati, con la verde oltre i mille dollari la tonnellata, come un mese fa, mentre il Brent torna sopra i 90 dollari al barile. Una reazione a catena che porta a nuovi aumenti per gli...

Tradella benzina e deiin aumento, gli italiani sono alle prese con dei rialzi da inizio anno. La buona notizia è che Federalimentari, Centromarca, Union Food e Ibc hanno accettato ...Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina ...Così si rischia un nuovo rialzo deiLa Commissione europea indica come ulteriori 'rischi'... Le pressioni suipotrebbero però rivelarsi più persistenti'. Per i rischi climatici cita '...

In autostrada, invece, il prezzo medio della benzina sale a 2,038 euro al litro ... per contenere l’escalation dei carburanti e calmierare i listini al dettaglio”.Sula rete urbana il prezzo medio della benzina in modalità self sfonda la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Lo denuncia Assoutenti, che riporta i dati regionali odierni pubblicati dal Mimit. (AN ...