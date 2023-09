Carburanti | corrono prezzi benzina e diesel in Italia

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) – Salgono ancora con forza idiin. La media nazionale della verde in self service supera quota 1,97 euro/litro, quella del gasolio va verso 1,89 euro/litro, a poco più di tre centesimi dal picco del 2023 toccato il 30 gennaio a 1,92 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Per IP e Q8 registriamo un rialzo di due centesimi al litro sue gasolio. Per Tamoil +1 cent/litro sulla verde e 2 cent sul. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati ...

