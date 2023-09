Cappato chiama il Pd per le suppletive di Monza | ' Siamo ancora in tempo per unire le forze'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Marco, candidato alledicon Azione, Europa Verde, Sinistra italiana e +Europa e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, rivolge un nuovo appello al Pd per le alleanze, in ...

Marco, candidato alle suppletive di Monza con Azione, Europa Verde, Sinistra italiana e +Europa e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, rivolge un nuovo appello al Pd per le alleanze, in vista ...... Ad del Monza Calcio, erede designato dalla stessa famiglia Berlusconi, Marco, monzese già ... Lui li"gli apostoli". Dei suoi avversari parla poco. È rimasto celebre il suo "Galliani chi"...'Voglio rassicurare tutti, non sono intercettato, me lo ha confermato'. Lo afferma, ironicamente, Cateno De Luca, leader di Sudnord, sindaco di Taormina e oggi candidato alle suppletive del collegio di Monza e Brianza, che aggiunge: 'Cosa non si fa per ...

Cappato chiama il Pd per le suppletive di Monza: "Siamo ancora in ... Globalist.it

Marco Cappato: «Pare che il Partito democratico non intenda essere rappresentato dalla mia storia e dalle mie battaglie. Saremmo invece ancora in tempo per unire le forze».Cappato ha deciso di candidarsi nel collegio di Monza ... strumento del referendum e dalla sperimentazione di quella che il filosofo Alexander Guerrero chiama «democrazia deliberativa» (esperienze in ...