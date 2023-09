Capitan America si è sposato | tutto sulle nozze di Chris Evans e Alba Baptista

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 settembre 2023) Prepariamo i fazzoletti, perché l’uomo più sexy del mondo, eletto nel 2022, è fuori mercato. Siamo spiacenti di comunicare cheè convolato acon la bellissimaè, dunque, un uomo. La cerimonia, intima e segreta, si è tenuta a Cape Cod, durante il fine settimana del 9-10 settembre 2023. A darne la notizia è stato Page Six, e la fanbase diproprio non si aspettava il matrimonio, sopratperché la coppia è stata anche enormemente criticata per la differenza d’età.si sono sposati Non è trapelato nulla, fino all’ultimo. Perché ad avere svelato qualche dettaglio ...