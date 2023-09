Canottaggio | l’Italia esce dai Mondiali con tre certezze e l’ambizione di fare ancora meglio alle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 settembre 2023) Aididi Belgradoha raccolto il medesimo bottino dell’edizione 2022 in gare olimpiche: un argento ed un bronzo. Ad ottenerlo, proprio come 12 mesi fa, sono state le stesse imbarcazioni, ma a parti invertite riguardo al colore delle medaglie: doppio pesi leggeri (con Gabriel Soares che ha preso il posto del veterano Pietro Ruta al fianco di Stefano Oppo) e 4 di coppia maschile (Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili). Il settore della coppia, indiscutibilmente, gode di ottima salute, sia per quanto riguarda i senior sia i pesi leggeri. Gli equipaggi menzionati saranno quelli su cui puntare per un podiodi Parigi 2024, ma potranno sognare in grande anche Luca Rambaldi e Matteo Sartori, coppia che si è formata solo lo scorso inverno e ...