Cannavaro | «Sul Napoli rischia di incidere la partenza di Kim…»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Fabio, ex capitano della Nazionale, ha parlato a Il Mattino dell’inizio di stagione del. Ecco le sue dichiarazioni Fabio, ex capitano della Nazionale, ha parlato a Il Mattino dell’inizio di stagione del. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «L’Inter, il Milan, la Juve e ilsi giocheranno lo scudetto. C’è stato un livellamento ma ritengo verso il basso. E comunque non ci sarà un campionato come quello in cui ilha creato il vuoto. Suldiladi Kim, uno dei punti di forza nella scorsa stagione. Ma c’è tempo, i giudizi non sono possibili dopo tre partite».

Fabio, ex capitano della Nazionale, ha parlato a Il Mattino dell'inizio di stagione del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni Fabio, ex capitano della Nazionale, ha parlato a Il Mattino dell'inizio di stagione del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "L'Inter, il Milan, la Juve e il Napoli si giocheranno lo ...... sena perder tempo, ecco chepodio questa volta troviamo al primo posto Luca Argentero (2,2 ... Seguono quindi il cantante Biagio Antonacci (69%) e l'allenatore Fabio(65%), ......presto festeggerà 50 anni, tra esattamente pochi giorni (13 settembre) e si è concesso in una lunga intervista ai colleghi de Il Mattino . Queste alcune delle sue dichiarazioni anche...

Donnarumma, Cannavaro in tackle: "Ci ha fatto vincere l'Europeo" Tuttosport

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale ... E comunque non ci sarà un campionato come quello in cui il Napoli ha creato il vuoto. Sul Napoli rischia di incidere la partenza di Kim, uno dei punti ...Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale, fa le carte al campionato. L'ex difensore ha rilasciato un'intervista a Il Mattino: "L'Inter, il Milan, la Juve e il Napoli ...