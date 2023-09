Cannavaro | «Dopo Berlino il buio Bisogna lavorare su due fronti per l’Italia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Fabio, ex difensore e campione del Mondo, ha parlato a Il Messaggero del, di Spalletti e dei suoi progetti Fabio, ex difensore e campione del Mondo, ha parlato a Il Messaggero del, di Spalletti e dei suoi progetti. Le sue dichiarazioni: CENTRO PARADISO – «Ho lavorato su questa idea per 15 anni e sono riuscito a realizzarla. Ho voluto riaprire uno dei miei campi. Ho provato tanta emozione perché qui c’è la mia storia e quella di Napoli». ITALIA – «è calato il. Siamo usciti due volte dal Mondiale al primo turno e per altre due non ci siamo qualificati. C’è un lavoro da fare in profondità su due: il primo è quello tecnico mentre il secondo è quello legato ai club con il tema stadi. Non possiamo ...