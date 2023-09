Campania | attacco hacker ai sistemi informatici della Regione

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il presidente, Vincenzo De Luca, ha reso noto durante il 109esimo congressoSocietà Italiana di Fisica, in corso presso l’Università di Salerno, di essere stato oggetto di unnel corso del recente fine settimana. Fortunatamente, l’non è riuscito a compromettere il sistema informatico regionale, grazie alla presenza di un sistema di protezione dei dati basato su una doppia soluzione cloud, sottolineando gli investimenti nella sicurezza informatica. De Luca ha dichiarato: “Ci siamo difesi efficacemente. È importante comprendere che gli attacchisono sempre più frequenti e, pertanto, idi sicurezza devono essere sviluppati in collaborazione con le industrie ...

tanto per dirvi l'ultima, questo fine settimana il sistema informatico della Regioneha subito uninformatico che abbiamo governato, essendoci preparati per tempo". A dirlo è il ...

La Rubino Legal Tech: “Pubbliche amministrazioni sempre più a rischio, si prenda esempio dalle misure intraprese dalla Regione Campania, dove è stato evitato ...“Gli attacchi informatici alle pubbliche amministrazioni continuano a rappresentare una minaccia significativa, come dimostrato dall'attacco subito durante il ...