Cambiamo il calendario scolastico | l’appello delle mamme che non si può ignorare

(Di lunedì 11 settembre 2023) La chiamano la bella stagione, l’estate. Quella fatta di mare e di sole, di ferie e vacanze, di sogni, spensieratezza, di partenze e ritorni, di ispirazioni, speranze e amore. Non stupisce, quindi, l’entusiasmo tangibile e condiviso che invade e pervade le persone durante questo periodo, seguito poi da un’altrettanta e intensa tristezza per la sua fine, la cosiddetta sindrome da rientro. Insomma, nessuno sembra pronto a dire addio all’estate, almeno su carta. Perché per molte persone la realtà è molto diversa dalle aspettative, e lo è perché il nostro non è un Paese a misura di famiglia. Lo sanno bene tutte quelleche, durante la bella stagione, si sono ritrovate a fare gli slalom tra gli impegni professionali e personali o, peggio, hanno dovuto rinunciare al loro lavoro per seguire i figli. Perché in Italia, con quelle 14 settimane di vacanze, si ha la pausa ...