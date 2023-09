Calenda “Schlein vira sulla sinistra radicale | guardo ai popolari”

(Di lunedì 11 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nessuna Opa ostile. Non ho mai voluto distruggere il Pd. Però il Pd disi è spostato molto verso la. Mentre noi siamo interessati a costruire un'area repubblicana composta da liberal democratici,e riformisti che abbia come bussola la cultura di governo. Vedo invece difficile una convivenza nel Pd di anime così diverse”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il leader di Azione Carlo. “Da quando i Dem, insieme a Renzi, hanno scelto di salvare i 5S con il Conte 2 hanno costruito un nemico a. Il Pd ha oggi il suo principale competitor nei 5S. Inevitabilmente le proposte della segretaria dem sono rivolte a quell'elettorato. Il Pd è diviso in un pezzo più vicino a Conte che a Draghi e in un altro pezzo più affine a ...

Carlo Calenda: "Schlein vira sulla sinistra radicale. Il mio progetto parla a popolari e riformisti"

