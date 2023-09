Calenda | “Non voglio distruggere il Pd La Schlein vira tutto a sinistra | io parlo ai riformisti”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “C’è grande fermento intorno ad Azione. Altri arrivi ci saranno dagli stessi partiti da cui già ci sono stati. Mi fermo qui”. Carlo, intervistato da Repubblica, parla ben volentieri degli ultimi acquisti. A partire dall’ex ministra Elena Bonetti che ha lasciato Renzi per approdare in Azione. Ma non è l’unico colpaccio. Anche dal Pd in tanti scappano verso lidi centristi eringrazia.: il Pd diparla allaradicale “Nessuna Opa ostile. Non ho mai volutoil Pd”, dicea proposito dei 31 tra amministratori e dirigenti dem arrivati in Azione. “Però il Pd disi è spostato molto verso laradicale. Mentre noi siamo interessati a costruire un’area repubblicana ...

... la crisi del governo Draghi e le elezioni del 25 settembreavevano lasciato molto spazio alle ... La Puglia spopola tra le mete più gettonate, ma c'è anche chi andrà all'estero:in Normandia,...In spalla spazio al terremoto in Marocco ('Nei villaggi distrutti sui monti del Marocco:c'è ... la leader Pd si faccia aiutare' e ': così attiro popolari e riformisti'). Nel fondo troviamo ......- parola della segretaria Elly Schlein a Ravenna chiudendo la festa della vecchia Unità - per... tanto fare uscire in un solo giorno in direzione di Carlo31 eletti nella sola Liguria fra ...

Richetti, braccio destra di Calenda: “La Ditta con Schlein si è ripresa ... La Repubblica

Segui Tag24 anche sui social Carlo Calenda traccia la rotta di Azione sul futuro e auspica la nascita di “un’area repubblicana composta da liberal democratici, popolari e riformisti, che abbia come bu ...Il leader di Iv commenta il passaggio ad Azione della ex ministra. «Calenda mi attacca ma io non ho nulla contro di lui» ...