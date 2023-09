Calenda | i riformisti trovino il coraggio di uscire dal Pd

"Se domani idel Pd, invece di stare dentro dicendo 'non siamo d'accordo su niente ma aspettiamo il ... Lo ha detto il leader di Azione Carlocommentando l'entrata nel partito di una ...Se domani idel Pd, invece di stare dentro dicendo 'non siamo d'accordo ma aspettiamo il ... Lo ha detto il leader di Azione Carlocommentando l'entrata nel partito di una trentina di ......che abbia come bussola la cultura di governo. Vedo invece difficile una convivenza nel Pd di anime così diverse". Così, in un'intervista a la Repubblica, il leader di Azione Carlo. ...

Addio al Pd verso Calenda, doccia fredda per Schlein. I riformisti: ora la segretaria rifletta Domani

Genova, 11 set. (askanews) - "Se domani i riformisti del Pd, invece di stare dentro dicendo 'non siamo d'accordo su niente ma aspettiamo il prossimo cambiamento del segretario del pd, che forse avverr ...Genova, 11 set. (askanews) - 'La Schlein dice ai fuoriusciti 'andate con Dio, buona strada', non ha mica ha detto di essere arrabbiata. Se domani ...